Nasib Pilu WNI Jadi Tentara Bayaran di Rusia: Dikirim ke Garis Depan dan Dikontrak Sampai Tewas

jpnn.com, JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi mengungkapkan warga negara Indonesia (WNI) yang direkrut menjadi tentara bayaran di Rusia sejatinya dikontrak hingga tewas atau sampai perang melawan Ukraina berakhir.

"Warga negara Indonesia di sana terkurung, terkekang, dan mereka dikontrak sampai dengan mati, atau dikontrak sampai dengan usai peperangan antara Rusia dan Ukraina. Artinya mereka tidak bisa pulang. Kontrak setahun adalah iming-iming," kata Nasriadi di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan keterangan keluarga korban yang melapor ke kepolisian, sejumlah WNI yang telah diberangkatkan mengalami nasib tragis.

Beberapa di antaranya dilaporkan meninggal dunia tanpa diketahui lokasi pemakamannya, sedangkan lainnya hilang kontak sepenuhnya.

Bahkan, terdapat korban yang mengalami luka berat akibat ranjau hingga kakinya harus diamputasi.

Namun, setelah mendapatkan perawatan medis, korban tetap dipaksa kembali ke garis depan pertempuran.

"Bukan berarti setelah diobati dan sembuh dia berhenti berperang atau bisa dipulangkan, tidak. Dia tetap harus berperang walaupun dalam keadaan cacat dan tidak lengkap lagi organ tubuhnya," kata Nasriadi.

Dari 15 WNI yang tercatat telah berangkat ke Rusia, kepolisian menyebut hanya satu orang yang masih terpantau berkomunikasi dengan pihak keluarga, sedangkan sisanya putus kontak atau diduga telah meninggal dunia.