Nasib PPPK Paruh Waktu setelah Oktober Ditentukan 3 Hal Ini

jpnn.com - SAMPANG – Sebanyak 3.214 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mendapatkan perpanjangan kontrak kerja.

Perpanjangan kontrak ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tersebut untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan pemkab setempat.

Kepala Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang Hendro Sugiharto mengatakan kontrak 3.214 PPPK itu dinilai layak diperpanjang setelah pemkab melakukan evaluasi kinerja dan disiplin mereka.

"Awalnya jumlah PPPK sebanyak 3.230 orang, akan tetapi karena ada yang mengundurkan diri sebanyak 16 orang, maka yang dipastikan melanjutkan perpanjangan kontrak hanya 3.214 orang," katanya di Sampang, Jumat (25/9).

Dia menjelaskan sesuai jadwal perpanjangan PPPK paruh waktu itu pada pertengahan Oktober 2026 dan saat ini telah memasuki tahapan pemberitahuan teknis perpanjangan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sampang.

Hendro mengatakan perpanjangan dan penetapan masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yakni pencapaian kinerja, kebutuhan instansi, dan kesesuaian kompetensi.

Pencapaian kinerja didasarkan pada penilaian prestasi kerja atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), apakah telah memenuhi target minimal yang ditetapkan atau tidak.

Sedangkan kebutuhan instansi didasarkan pada fakta apakah di institusi tersebut masih memerlukan pegawai.