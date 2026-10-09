Nasib Ratusan Karyawan Club de Arjuna Terkatung-katung, Akses Kerja Masih Tertutup

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung diminta segera turun tangan membantu membuka akses tempat usaha Club de Arjuna di kawasan Puri, Jakarta Barat yang sampai saat ini masih tertutup tembok.

Imbasnya, lebih dari 200 karyawan sudah hampir empat bulan tidak bisa bekerja dan kehilangan penghasilan.

Desakan tersebut disampaikan Ratusan karyawan Club de Arjuna melalui aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, pada Jumat (9/10) pagi.

Mereka juga meminta Satpol PP DKI Jakarta membongkar tembok yang menghalangi akses agar kegiatan usaha dapat kembali berjalan.

Koordinator Aksi Venny Tresia mengatakan persoalan itu belum selesai meskipun massa yang sebelumnya menduduki lokasi usaha telah dikeluarkan oleh kepolisian.

Menurut dia, tembok yang menutup akses masih berdiri sehingga para pekerja tetap tidak dapat memasuki tempat kerja.

“Tempat kerja kami ditembok sama ormas, tapi Satpol PP sampai hari ini enggak berani rubuhin tembok itu. Pak! Tolong dengarkan, kami butuh makan, butuh kerja untuk menghidupi keluarga,” seru Venny.

Venny mengapresiasi langkah kepolisian yang mengosongkan lokasi setelah para karyawan menggelar demonstrasi serupa pada Senin (21/9/2026).