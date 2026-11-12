Nasib Sebulan

jpnn.com - Lengser matahari Selasa kemarin seperti ada titik terang: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah bertemu Presiden Prabowo untuk menyampaikan niat mengundurkan diri.

Agak sore muncul kabar baru yang kemudian dibantah mensesneg: Presiden Prabowo menolak pengunduran diri Gibran.

Lebih sore lagi ada yang lebih baru: Gibran mengajukan pengunduran diri ke Presiden, tapi juga menerima banyak nasihat –dan setelah dapat nasihat itu ia minta diberi waktu untuk bisa membuktikan benar-benar berpendidikan lengkap sejak SD, SMP, SMA, sampai S-1.

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Entah mana yang benar.

Yang benar: pertemuan itu berlangsung 2,5 jam.

Yang benar: Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri.

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Yang benar: Presiden tidak mengatakan ''jangan mengundurkan diri'', alias tidak benar presiden menolak pengunduran diri itu.

Yang benar: Presiden banyak memberi nasihat karena, seperti kata Gibran, "Presiden Prabowo itu sudah seperti ayah saya sendiri.”