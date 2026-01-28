menu
Nasib Timnas Futsal Indonesia Ditentukan Lawan Kirgistan
Selebrasi Rio Pangestu Putra (tengah) seusai mencetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Korea pada AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (27/1). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Laga kedua Grup A AFC Futsal 2026 akan menjadi momen krusial bagi Timnas Futsal Indonesia saat menghadapi Kirgistan.

Pertandingan Indonesia vs Kirgistan akan digelar di Indonesia Arena, Senayan, Kamis (29/1/2026).

Duel ini berpotensi menentukan langkah Skuad Garuda ke babak perempat final.

Indonesia memiliki modal besar berkat kemenangan telak 5-0 atas Korea di laga perdana.

Hasil tersebut langsung mengangkat Indonesia ke posisi teratas klasemen sementara Grup A dengan koleksi tiga poin.

Produktivitas tinggi menjadi sorotan dalam kemenangan perdana itu.

Mochammad Iqbal tampil gemilang dengan dua gol, sementara tiga gol lainnya masing-masing dicatatkan Rio Pangestu, Israr Megantara, dan Reza Gunawan.

Situasi klasemen pun menguntungkan. Indonesia memiliki poin sama dengan Irak, tetapi unggul selisih gol.

