Nasib Timnas Iran di Piala Dunia 2026 Menggantung, Tunggu Lampu Hijau FIFA Soal Ini

jpnn.com - Ketidakpastian menyelimuti langkah Timnas Iran menuju Piala Dunia 2026.

Hingga kini, belum ada kejelasan dari FIFA terkait permintaan pemindahan lokasi pertandingan yang diajukan pihak Iran.

Federasi Sepak Bola Iran sebelumnya meminta agar laga fase grup yang semula dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat dipindahkan ke Meksiko.

Permohonan tersebut dilatarbelakangi situasi geopolitik yang dinilai belum sepenuhnya kondusif.

Menteri Olahraga Iran Ahmad Donyamali menegaskan bahwa keputusan untuk tetap berpartisipasi di turnamen akbar tersebut sangat bergantung pada hasil komunikasi dengan FIFA.

"Kami masih menunggu jawaban dari FIFA terkait permintaan pemindahan venue pertandingan."

"Sampai sekarang belum ada kepastian yang kami terima," ujar Donyamali.

Dia memastikan Timnas Iran tetap dipersiapkan seperti biasa. Namun, keputusan akhir tidak berada di tangan federasi semata.