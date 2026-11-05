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Nasib Uji Coba Timnas di FIFA Matchday November Diputuskan BTN & John Herdman

Nasib Uji Coba Timnas di FIFA Matchday November Diputuskan BTN & John Herdman
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Pelatih Timnas Indonesia John Herdman saat memimpin anak asuhannya berlatih menjelang ASEAN Cup 2026 di Stadion Pakansari, Bogor. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Badan Tim Nasional (BTN) bersama pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyiapkan rencana alternatif untuk persiapan FIFA Matchday pada November.

Langkah tersebut diperlukan menyusul ketidakpastian agenda pertandingan Timnas Indonesia dalam waktu dekat.

PSSI masih menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum menentukan langkah yang akan diambil.

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“Saat ini, kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Nanti silakan Badan Tim Nasional bersama coach John (Herdman) berdiskusi untuk menentukan seperti apa rencana alternatif atau plan B yang akan disiapkan,” ujar Erick.

Erick berharap keputusan BTN dan John Herdman bisa segera diambil mengingat pekan depan sudah masuk jeda internasional.

Sejauh ini Timnas Indonesia masih belum mendapatkan kejelasan perihal agenda uji coba internasional seusai kondisi Timur Tengah kurang kondusif.

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Dijadwalkan pada awalnya Jay Idzes dan kolega akan bertandang ke Yordania untuk melakoni dua laga uji coba melawan tuan rumah serta Suriah.

Wacana tersebut tampaknya akan batal mengingat kondisi Timur Tengah memanas sehingga keselamatan pemain, pelatih, dan ofisial menjadi prioritas.

Erick Thohir meminta BTN bersama John Herdman menyiapkan rencana alternatif untuk persiapan FIFA Matchday pada November mendatang

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