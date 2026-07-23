Nasihat Dahlan Iskan untuk Nanik Deyang

jpnn.com - Wartawan senior Dahlan Iskan punya nasihat untuk Nanik S Deyang yang baru saja mundur dari jabatan kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Dahlan yang dikenal sebagai kolumnis aktif itu merupakan senior bagi Nanik di dunia jurnalisme.

Menurut Dahlan, nasihatnya ialah agar Nanik tidak takut menjalani operasi jantung. “Anda akan sepuluh tahun lebih muda," itulah nasihat Dahlan untuk Nanik melalui kolom Disway edisi 23 Juli 2026.

Dahlan menilai Nanik agak takut menjalani operasi jantung sehingga mantan wartawati yang getol mendukung Presiden Prabowo Subianto itu memutuskan berobat ke luar negeri.

Oleh karena itu, Dahlan membesarkan hati Nanik. "Di zaman sekarang ini operasi jantung sudah semudah khitan," kata saya lagi.

Dahlan menegaskan para dokter Indonesia pun sudah sangat mahir melakukan operasi jantung. Pendapatnya soal pasien yang menjalani operasi jantung menjadi ‘lebih muda 10 tahun’ juga bukan sekadar omongan tanpa bukti.

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Menurut Dahlan, Presiden ke-3 RI Prof. Dr. B.J. Habibie juga pernah mengucapkan hal itu setelah menjalani operasi jantung. “Beberapa teman, yang sukses menjalani operasi jantung, juga merasa jauh lebih muda,” imbuh Dahlan.

Mantan menteri BUMN itu mengaku tahu soal Nanik sudah lama mengidap tekanan darah tinggi, bahkan ketika bicara pun ngos-ngosan. Dahlan menyebut perempuan kelahiran Madiun, 3 Januari 1968, itu tidak peduli dengan kesehatan diri.