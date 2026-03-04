Nasky Putra Tandjung Rilis Buku Polri Presisi, Bedah Rekam Jejak Jenderal Listyo Sigit Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, resmi meluncurkan buku terbarunya berjudul Polri Presisi: Visi, Kerja Nyata, dan Dedikasi Untuk Masyarakat pada Rabu (4/3/2026).

Buku ini secara khusus membedah rekam jejak Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo dalam memimpin institusi Polri bagi kedaulatan NKRI.

Acara peluncuran yang dirangkaikan dengan diskusi dan buka puasa bersama ini digelar di Dandia Coffee, Jakarta Selatan.

Agenda tersebut menghadirkan Ketua PB HMI periode 2023-2025, Andi Kurniawan, serta penulis buku Indonesia Emas, Denni Wahyudi, sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Nasky Putra Tandjung menjelaskan bahwa buku ini merupakan upaya untuk menghadirkan pembacaan jernih mengenai arah transformasi Polri di bawah komando Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurutnya, Polri bukan sekadar institusi teknis penegak hukum, melainkan pilar utama kedaulatan negara.

"Melalui buku ini, saya mengajak seluruh anak bangsa memahami arah transformasi Polri Presisi dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045," ujar Nasky, yang juga menjabat sebagai Ketua Indonesia Youth Epicentrum.

Nasky menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan nasional Presiden Prabowo Subianto dengan visi Asta Cita, Polri dituntut menjadi institusi yang modern, terbuka, dan adaptif. Paradigma Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) dinilai bukan sekadar proyek administratif, melainkan wujud nyata kehadiran negara di tengah rakyat.