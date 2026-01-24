Nasrullah Menyambut Baik Kabar Rusdi Masse Gabung PSI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nasrullah menyambut baik kabar bergabungnya politikus senior Rusdi Masse.

Menurutnya, mantan bupati Sidenreng Rappang itu dapat berkontribusi nyata bagi pertumbuhan PSI.

"Secara pribadi, saya menyambut dengan rasa senang apabila benar Bapak Rusdi Masse memutuskan untuk bergabung dengan PSI. Saya memandang beliau sebagai tokoh dengan pengalaman kepemimpinan dan pengaruh politik yang kuat," kata Nasrullah, Sabtu (24/1).

Dia mengatakan kehadiran tokoh seperti Rusdi Masse akan memperkuat struktur organisasi dan memperluas jangkauan politik partai.

Pengalaman dan jejaring politikus yang masih terdaftar sebagai anggota DPR RI dari Partai NasDem itu menjadi modal penting dalam proses membesarkan partai secara bersama-sama.

"Saya melihat dinamika ini sebagai bagian dari proses politik yang wajar dan sehat. PSI terus berkembang dan semakin dipercaya sebagai rumah politik yang terbuka, inklusif, dan memberikan ruang bagi tokoh-tokoh yang ingin berkontribusi secara serius dalam membangun partai."

"Saya optimistis, dengan kebersamaan seluruh kader dan tokoh yang bergabung, PSI akan semakin solid dan mampu memainkan peran yang lebih besar dalam dinamika politik nasional ke depan," pungkas Nasrullah. (dil/jpnn)