menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Natal Nasional 2025 untuk Palestina, GMKI: Ini Persoalan Kemanusiaan

Natal Nasional 2025 untuk Palestina, GMKI: Ini Persoalan Kemanusiaan

Natal Nasional 2025 untuk Palestina, GMKI: Ini Persoalan Kemanusiaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum PP GMKI sekaligus Panitia Natal Nasional 2025 Prima Surbakti. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Perayaan Hari Natal Nasional 2025 akan berlangsung Stadion Tenis Indoor pada 5 Januari 2026.

Natal nasional 2025 akan dilaksanakan secara sederhana, berdampak dan menekankan aksi sosial untuk membantu masyarakat.

Ketua Umum Panitia Natal Nasional Maruarar Sirait menyampaikan persembahan perayaan Natal Nasional 2025 akan diberikan untuk kemanusiaan Palestina.

Baca Juga:

Ketua Umum PP GMKI sekaligus panitia Natal Nasional 2025 Prima Surbakti mendukung langkah Maruarar atau Ara dan mengajak seluruh umat kristiani khususnya mahasiswa Kristen di Indonesia mendukung solidaritas untuk Palestina dan ikut serta menjaga perdamaian dunia.

"Solidaritas untuk Palestina bukan persoalan agama, melainkan kemanusiaan," kata Prima dalam keterangannya, Sabtu (22/11).

Prima menyampaikan perayaan Natal Nasional 2025 akan mengundang sekaligus memberikan bantuan kepada 500 koster, 500 guru sekolah minggu, 500 guru agama, dan 500 anak panti asuhan dan difabel.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Prima menyampaikan akan dilaksanakan bakti sosial dengan membagikan paket sembako dan bantuan pendidikan sebesar Rp 10 miliar di berbagai wilayah Indonesia, melibatkan UMKM sekaligus memberdayakan talenta lokal dari dana hasil gotong royong berbagi pihak tanpa membebankan APBN dan BUMN.

"Kita rayakan Natal Nasional 2025 penuh makna bagi seluruh umat manusia," kata Prima. (rhs/jpnn)

Ketum GMKI Prima Surbakti menegaskan solidaritas untuk Palestina bukan persoalan agama, melainkan kemanusiaan.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI