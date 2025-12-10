Natal Tahun Ini Terasa Spesial, Erika Carlina Bakal Rayakan Bareng Putra Tercinta

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Erika Carlina mengungkapkan rencana spesialnya untuk merayakan Natal tahun ini.

Pasalnya, Natal kali ini terasa istimewa bagi pemain film Pabrika Gula tersebut karena kehadiran putra sematawayangnya, Andrew Raxy Neil.

"Ini first Christmas aku sih sama Andrew ya, gemas banget ya," ujar Erika Carlina di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Baca Juga: Erika Carlina Terima Proposal Perdamaian Dari Pihak DJ Panda

Perempuan 32 tahun itu mengaku juga menyiapkan dekorasi khusus di rumah, termasuk pohon Natal yang akan dipasang menjelang hari perayaan nanti.

Selain itu, Erika Carlina bakal memboyong keluarganya untuk merayakan libur Natal dan tahun baru di Pulau Dewata.

"Jadi, aku ngerayain, aku bakal pasang pohon Natal gede di rumah sama anak aku nanti. Terus, aku mau ajak keluarga besar aku jalan-jalan ke Bali," tuturnya.

Baca Juga: Penjelasan Polisi Soal Pertemuan Erika Carlina dengan DJ Panda

Dia menuturkan bahwa rencananya mereka bakal berangkat berlibur setelah 25 Desember.

Ibu satu anak itu akan menghabiskan libur Natal hingga menyambut tahun baru 2026 di Bali.