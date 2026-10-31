Natalius Pigai Menyinisi Konten Guntur Romli Dukung Salib Merah di Demo Bundaran HI
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi sinis konten Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli.
Dalam kontennya, Guntur Romli memuji dan mendukung aksi massa di Bundaran Hotel Indonesia pada 28 Oktober lalu yang membawa salib merah raksasa.
Guntur Romli juga mengenakan kemeja resmi PDI Perjuangan serta mengangkat tiga jari yang disebut sebagai three finger salute yang belakangan digunakan sebagai simbol saat unjuk rasa.
Pigai lalu mengunggah tangkapan layar yang berisi konten Guntur Romli itu di sosial media X pribadinya.
Dia menyebutkan bahwa dirinya adalah Menteri beragama Katolik yang tangani Hak Asasi Manusia dan sudah memiliki tempat sendiri di tubuh gereja Katolik di Vatikan.
Dirinya pun menyamakan dengan Sekjen PBB dan eks Presiden USA Joe Biden.
“Jadi, tolong Anda jangan samakan Katolik dengan kelompok jihadis, teroris dan radikal. Salib kami itu salib perdamaian dan keadilan. Ingat salib itu simbol perdamaian dan keadilan,” ucap Pigai dalam media sosial X resmi, dikutip Sabtu (31/10).
“Bagaimana kami jadi Radikal saat kami terlalu kuat di dunia ini bro. This is too miniscule to compare with us,” lanjutnya.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi sinis konten Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli.
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