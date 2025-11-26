Nataru 2025/2026: Pertamina Patra Niaga Pastikan Pasokan Energi Aman

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga memastikan kesiapan dalam menjaga penyediaan dan distribusi energi nasional dalam menghadapi masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot ke Integrated Terminal Jakarta, Pertamina Patra Niaga memastikan salah satu titik suplai paling strategis untuk wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat dalam keadaan siap untuk memastikan keterjaminan suplai BBM dan LPG bagi masyarakat.

Dalam kunjungannya, Wakil Menteri ESDM menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah penguatan layanan yang telah dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam menghadapi lonjakan permintaan energi pada periode Nataru.

“Kami mengapresiasi kesiapan Pertamina Patra Niaga yang terus memperkuat suplai dan memastikan layanan tetap berjalan baik. Upaya peningkatan stok, pengaturan distribusi, hingga kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem sangat penting untuk menjaga kenyamanan masyarakat pada momen libur Natal dan Tahun Baru nanti,” ujar Yuliot pada Selasa (25/11).

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan perusahaan telah menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pasokan energi tetap aman selama masa nataru.

Kesiapan ini mencakup suplai, infrastruktur, armada, hingga pelayanan kepada masyarakat.

“Kami memastikan kesiapan suplai dari berbagai titik utama berjalan lancar, termasuk penataan alur distribusi dari Balongan, Priok, dan Cilacap yang menjadi backbone pasokan di Pulau Jawa,” ungkap Mars Ega.

Mars Ega menambahkan Pertamina Patra Niaga juga memberikan perhatian khusus kepada wilayah rawan kemacetan, lokasi wisata, serta daerah yang berpotensi terdampak banjir dan longsor.