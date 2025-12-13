menu
Libur Nataru: Jumlah Penumpang Diprediksi Tembus Capai 5.050.194 Orang
Penumpang pesawat di bandara (Ilustrasi). Foto: source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Achmad Setiyo Prabowo memproyeksikan total penumpang selama periode Nataru tembus 5.050.194 penumpang.

Rinciannya yakni terdiri dari 3.899.176 penumpang domestik dan 1.151.018 penumpang internasional.

"Dari sisi angka, kenaikannya memang tidak terlalu signifikan, tetapi kami tetap optimistis akan ada peningkatan mobilisasi dan pergerakan penumpang," ujar Setiyo dalam diskusi bersama Forwahub di Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/12).

Adapun rute domestik dengan potensi penumpang tertinggi diprediksi masih didominasi penerbangan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta, seperti rute Jakarta–Denpasar, Jakarta–Surabaya, Jakarta–Medan, serta Balikpapan–Jakarta.

Sementara untuk rute internasional, penerbangan Jakarta–Singapura, Denpasar–Singapura, Jakarta–Kuala Lumpur, dan Denpasar–Kuala Lumpur masih menjadi yang paling diminati.

Dari sisi kesiapan armada, Setiyo mengungkapkan jumlah pesawat udara yang tercatat di Indonesia saat ini sebanyak 568 unit.

Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 368 pesawat yang dalam kondisi siap operasi, sementara sisanya menjalani perawatan.

“Kondisi armada ini masih belum kembali seperti sebelum pandemi. Jumlah pesawat yang serviceable terbatas, sehingga rotasi pesawat menjadi lebih ketat, terutama saat terjadi gangguan cuaca atau teknis,” tuturnya.

