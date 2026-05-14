Nathalie Holscher Akan Menikah, Sule Merespons Begini
jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule mendukung rencana mantan istrinya, Nathalie Holscher, yang akan segera menikah dengan sang kekasih, Arief Fadli.
Sule mengaku mendapat kabar tersebut dari Nathalie, saat sedang berkomunikasi dengan putra mereka, Adzam.
"Dia bilang kalau Adzam mau punya papa baru. Aku bilang, baguslah, kapan nikahnya? Nathalie bilang secepatnya," ujar Sule saat ditemui di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan.
Menurut Sule, dia turut bahagia jika Nathalie telah menemukan sosok yang dapat mendampinginya setelah perceraian mereka pada 10 Agustus 2022.
Dia menegaskan tidak memiliki keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan justru berharap Nathalie bisa menjalani kehidupan yang lebih bahagia.
Sule menilai hubungan yang baik antara mantan suami dan istri dapat terjaga apabila keduanya mampu berdamai dengan diri sendiri dan menekan ego masing-masing.
"Kalau kita terus mau bersitegang, buat apa? Aku enggak mau anak aku kecewa nantinya," kata Sule.
Menurut dia, kepentingan anak harus menjadi prioritas utama meskipun hubungan rumah tangga telah berakhir.
Sule mendukung Nathalie Holscher yang mengabarkan rencana pernikahannya dengan Arief Fadli.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Permohonan Ahli Waris yang Diajukan Teddy Pardiyana Tidak Diterima
- 3 Berita Artis Terheboh: Sule Mau Nikah Lagi, Ben Kasyafani Beri Tanggapan
- Penjelasan Sule soal Kabar Segera Menikah Lagi
- Minta Izin Menikah Lagi Kepada Adzam, Sule: Anak Sudah Tahu
- Sejumlah Tokoh hingga Artis Melayat ke Rumah Duka Vidi Aldiano
- Jawaban Sule Soal Rencana Menikahi Santyka Fauziah