Nathalie Holscher dan Aripat Dikabarkan Menikah Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nathalie Holscher dikabarkan akan menikah dengan kekasihnya, Arief Fadli alias Aripat pada hari ini, Rabu (22/7).

Kabar tersebut diketahui setelah undangan pernikahan keduanya tersebar di media sosial.

Dalam undangan tersebut tertulis bahwa Nathalie Holscher dan Aripat bakal melangsungkan pernikahan pada Rabu (22/7) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

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"Nathalie Holscher, putri dari Bapak Dr. Misterlian Tomana, M.Th, & Ibu Maria Magdalena (Almh) dan Arief Fadli, putra dari Bapak Sunyoto (Alm) dan Ibu Fadlah Hanum," tulisan yang terdapat pada undangan.

Akad nikah Nathalie Holscher dan Aripat dijadwalkan dimulai pada pukul 16.00 hingga 17.00 WIB.

Sementara, resepsi bakal digelar mulai 19.00 hingga 21.00 WIB di ballroom hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan

"Akad nikah Rabu, 22 Juli 2026 pukul 16.00-17.00 WIB. Resepsi Rabu, 22 Juli 2026 pukul 19.00-21.00 WIB," lanjutnya.

Sebelum menjalani pernikahan, Nathalie Holscher menggelar pengajian bersama keluarga.