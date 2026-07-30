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Nathalie Holscher Nikah Lagi, Sule: Selamat, Semoga Samawa

Nathalie Holscher Nikah Lagi, Sule: Selamat, Semoga Samawa
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Sule berjumpa dengan Nathalie Holscher dan Aripat. Foto: Instagram/nathalieholscher

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule menyampaikan selamat untuk mantan istrinya, Nathalie Holscher yang baru menikah lagi dengan Arief Fadli alias Aripat.

Dia juga mendoakan pasangan Nathalie Holscher dan Aripat bisa sakinah mawaddah warahmah.

Ucapan tersebut disampaikan Sule ketika akhirnya bertemu dengan Nathalie Holscher, seperti yang dibagikan dalam vlog terbaru yang diunggah di YouTube.

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Dalam video, Sule terlihat berjumpa dengan Nathalie Holscher sekaligus anaknya, Adzam.

Dia dan mantan istrinya itu tampak saling berbincang dengan akrab.

"Kamu enggak kasih selamat buat aku?" tanya Nathalie Holscher.

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"Kan sudah, selamat ya, semoga samawa," jawab Sule.

Tidak hanya bertemu Nathalie Holscher, Sule juga berjumpa dan mengobrol dengan Aripat.

Komedian Sule menyampaikan selamat untuk mantan istrinya, Nathalie Holscher yang baru menikah lagi dengan Arief Fadli alias Aripat.

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