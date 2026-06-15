Naturalisasi Mitchell dan Vickery Disetujui DPR, Skuad Garuda untuk Piala AFF 2026 Makin Sangar

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia mendapatkan amunisi tambahan menatap ASEAN Championship 2026 seusai proses naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery disetujui DPR RI.

Komisi X DPR RI menyetujui kedua pemain sebagai tambahan kekuatan Timnas Indonesia mengarungi ajang yang dahulu bernama Piala AFF 2026 mendatang.

Ketum PSSI Erick Thohir menyambut positif proses naturalisasi kedua pemain yang dilakukan DPR RI berjalan dengan lancar.

Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu menilai kedua pemain tersebut akan menambah kekuatan tim asuhan John Herdman untuk mengarungi ajang akbar berikutnya.

"Mereka dibutuhkan untuk transfer pengetahuan serta melengkapi kemampuan pesepak bola lokal, baik untuk kepentingan tim nasional maupun liga profesional.”

“Mereka berkeinginan menjadi warga negara Indonesia (WNI) karena ingin berkontribusi dalam memperkuat Timnas Indonesia," ujar mantan Presiden Inter Milan itu.

Luke Vickery tercatat memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Sumatra Utara.

Adapun Mitchell Baker merupakan pemain keturunan berdarah Semarang juga dari sang ibu.