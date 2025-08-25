menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Naturalisasi Ngebut! Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra Segera Perkuat Timnas Indonesia?

Naturalisasi Ngebut! Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra Segera Perkuat Timnas Indonesia?

Naturalisasi Ngebut! Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra Segera Perkuat Timnas Indonesia?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Miliano Jonathans kian dekat berseragam Timnas Indonesia. Foto: Facebook/FC Utrecht

jpnn.com - Proses naturalisasi dua pemain keturunan, Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra, akhirnya memasuki tahap baru.

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga mengungkapkan bahwa berkas keduanya kini sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berkas Naturalisasi Miliano dan Mauro Usdah di Tangan DPR

Menurut Arya, tahapan demi tahapan sudah dilalui, mulai dari Menpora, Menteri Hukum, hingga Menteri Sekretaris Negara, sebelum akhirnya sampai ke meja Presiden. Kini, berkas sudah di tangan DPR untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga:

"Sekarang posisi ada di DPR. Jadi Pak Prabowo, Pak Presiden, kemarin dari Menpora, kemudian juga Menkum Pak Suparman, ke Menteri Sekretaris Negara, habis itu sudah ke Pak Presiden dan sudah kirim kemarin ke DPR," kata Arya di Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Dia berharap proses di DPR tidak memakan waktu lama. Arya optimistis dalam satu atau dua hari ke depan, surat resmi akan diterima anggota dewan agar proses naturalisasi Miliano dan Zijlstra bisa terus berjalan.

"Mudah-mudahan dalam waktu satu hari, dua hari ke depan, teman-teman DPR sudah terima suratnya semua, mudah-mudahan berproses," ujarnya menambahkan.

Baca Juga:

Terkait pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia (WNI), Arya juga berharap bisa dilakukan sesegera mungkin. Dengan begitu, keduanya bisa segera dipastikan memperkuat Garuda di level internasional.

"Kalau sesuai jadwal sih mudah-mudahan secepatnya," ucap Arya.

PSSI mendorong proses naturalisasi Miliano Jonathansdan Mauro Zijlstra dengan jalur cepat

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI