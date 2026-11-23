jpnn.com - Harapan melihat Noah Adnan mengenakan seragam Timnas Indonesia masih belum menemui titik terang. Pemain keturunan Indonesia-Amerika Serikat itu terancam harus menunggu lebih lama karena PSSI belum mengambil langkah resmi untuk memproses naturalisasinya.

Kelanjutan nasib Noah kini bergantung pada rekomendasi pelatih Timnas Indonesia John Herdman. PSSI memilih tidak terburu-buru mengurus perpindahan kewarganegaraan sang pemain sebelum mendapatkan penilaian dari pelatih asal Inggris tersebut.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi bukan sekadar mencari pemain keturunan untuk menambah pilihan di skuad Garuda. Setiap pemain yang diproyeksikan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan strategi tim.

Erick mengaku masih menunggu hasil pemantauan dan evaluasi Herdman terhadap sejumlah pemain potensial, baik yang berkarier di kompetisi domestik maupun luar negeri.

"Ya mudah-mudahan ini dengan pelatih mencoba melihat pemain-pemain baru, baik yang di dalam negeri ataupun pemain-pemain kita yang di luar negeri, saya lagi menunggu hasil daripada tinjauan pelatih," kata Erick kepada awak media.

Erick juga meminta Herdman lebih aktif mencari pemain berkualitas. Menurutnya, kesempatan untuk membenahi skuad masih terbuka lebar sebelum Timnas Indonesia menjalani agenda FIFA Matchday pada Maret mendatang.

"Saya minta pelatih juga untuk melakukan agresivitas, melihat lagi potensi-potensi pemain di dalam negeri dan di luar negeri, mumpung persiapan FIFA Matchday bulan Maret masih cukup lama," imbuhnya.

Nama Noah Adnan sendiri sudah masuk radar pemantauan Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia-Amerika Serikat itu sempat mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan Garuda di Bali pada November 2026.