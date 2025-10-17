Naturalisasi Politik dan Klub Kekuasaan: Ketika Partai Menjadi Perusahaan Keluarga
jpnn.com - Ada masa ketika partai politik menjual diri sebagai simbol perubahan. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pernah tampil sebagai partai anak muda: berani, bersih, dan melawan korupsi.
Poster mereka rapi, jargon mereka idealis, wajah-wajahnya segar. Banyak orang percaya partai ini akan menjadi harapan baru di tengah kebusukan politik lama.
Namun, waktu membuktikan bahwa idealisme tanpa fondasi hanya bertahan sampai pintu kekuasaan terbuka.
Hari ini, PSI tidak lagi bicara tentang politik baru. Mereka menjalankan pola lama dengan kemasan baru — politik yang berbasis transaksi, bukan gagasan.
Masuknya tokoh-tokoh dari partai lain menunjukkan arah perubahan itu.
PSI kini mengandalkan strategi naturalisasi politik: merekrut pemain dari klub lain untuk memperkuat tim yang kehilangan talenta sendiri. Alih-alih membangun kader, mereka membeli pengaruh.
Alih-alih melahirkan pemimpin, mereka menampung pemain cadangan yang tersisih di partai lama.
Di antara wajah-wajah baru itu, ada tipe politisi yang tak pernah menetap. Dulu mendukung satu pihak dengan semangat berlebihan, lalu menghujatnya tanpa malu ketika arah angin berubah.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pernah tampil sebagai partai anak muda: berani, bersih, dan melawan korupsi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bereskan 10 DPW, PSI Targetkan Konsolidasi Kepengurusan Level Provinsi Kelar Oktober Ini
- Masa, Ketua PSI Belum Tahu Siapa Itu Bapak J?
- Bestari Harap Jokowi pada Waktunya Akan Menjadi Bagian PSI
- PSI Lakukan Konsolidasi Internal Setelah Terima SK Kepengurusan Menkum
- Raja Juli Antoni: Jakarta Tunggu Sosok J, Kalau di Sulsel Menunggu Mister R
- PSI Geram Roy Suryo CS ke Makam Ibu Jokowi, Sebut Tidak Bermoral