Naturalisasi Taisei Marukawa Masuk Tahap Akhir, Debut di Timnas Indonesia Maret 2027?

jpnn.com - Peluang Timnas Indonesia mendapatkan tambahan amunisi dari pemain naturalisasi kembali terbuka. Bintang Dewa United Banten FC Taisei Marukawa dikabarkan tinggal selangkah lagi menyandang status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, pemain asal Jepang tersebut berpeluang menjalani debut bersama Skuad Garuda pada FIFA Matchday Maret 2027.

Kabar menggembirakan itu disampaikan Staf Khusus Menteri Hukum Republik Indonesia Noor Korompot melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @noorkorompotalks.

Noor menyebut proses pewarganegaraan Taisei Marukawa telah memasuki tahap akhir. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu hanya perlu menyelesaikan satu tahapan lagi sebelum menjalani pengucapan sumpah sebagai WNI.

"(Taisei Marukawa) akan memperkuat Timnas dalam FIFA Matchday bulan Maret 2027," ungkap Noor.

Dalam unggahannya, Noor turut membagikan foto Marukawa yang mengenakan setelan jas dengan latar belakang merah. Dia juga menyebut bahwa sang pemain saat ini tengah mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali.

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"Keren juga foto @taiseimarukawa. Saat ini dia tengah mengikuti TC Timnas di Bali. Pemain Dewa United ini tinggal menunggu satu tahap dan diambil sumpah pewarganegaraan," kata Noor.

Marukawa sendiri telah memenuhi salah satu syarat penting untuk mengajukan permohonan menjadi WNI. Dia diketahui telah menetap di Indonesia selama lima tahun berturut-turut sejak 2021.