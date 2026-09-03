menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Naufal Fairuski Jadi Wasit Elite AFC Ketiga asal Indonesia

Naufal Fairuski Jadi Wasit Elite AFC Ketiga asal Indonesia

Naufal Fairuski Jadi Wasit Elite AFC Ketiga asal Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Profil wasit Naufal Adya Fairuski yang ditampilkan pada pemaparan Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa dalam acara "Refereeing Workshop for Media" di Jakarta, Kamis (3/9/2026). (ANTARA/Aloysius Lewokeda)

jpnn.com, JAKARTA - PSSI mengumumkan Naufal Adya Fairuski resmi menjadi wasit ketiga asal Indonesia yang berhasil masuk ke dalam jajaran elite Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

"Dari total 50 wasit yang berpartisipasi, dia terpilih menjadi salah satu dari delapan wasit yang lulus sebagai AFC Elite Referee," kata Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa dalam acara Refereeing Workshop for Media di Jakarta, Kamis.

Naufal mengikuti jejak dua wasit Indonesia lain yang lebih dulu masuk ke jajaran wasit elite AFC yaitu Thoriq Munir Alkatiri dan Yudi Nurchaya.

Baca Juga:

Ogawa menjelaskan seorang wasit  untuk bisa bertugas di kompetisi AFC dan FIFA, tidak cukup hanya memegang lisensi wasit FIFA. Wasit harus mengikuti akademi wasit AFC yang berlangsung selama tiga tahun.

Naufal, kata dia, mengikuti akademi tersebut selama periode 2023-2026 atau Batch 5 hingga terpilih menjadi salah satu wasit elite AFC.

"Itu pertama kalinya dalam sejarah Indonesia memiliki tiga orang AFC Elite Referee secara bersamaan," katanya.

Baca Juga:

Ogawa menjelaskan bahwa dengan status tersebut, wasit berusia 26 tahun itu berpotensi menjadi kandidat wasit untuk ajang Piala Dunia FIFA dalam tiga hingga lima tahun ke depan

Naufal juga dinyatakan sudah dapat memimpin pertandingan pada turnamen resmi AFC atau FIFA seperti beberapa tingkat turnamen, kemudian turnamen tertinggi ACL Elite.

PSSI mengumumkan Naufal Adya Fairuski resmi menjadi wasit ketiga asal Indonesia yang berhasil masuk ke dalam jajaran elite Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI