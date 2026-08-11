Naura Hakim Gemetaran Saat Syuting Urang Bunian, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Naura Hakim membagikan cerita selama menjalani proses syuting film Urang Bunian.

Dia mendapatkan pengalaman baru saat memerankan Nurmala dalam film yang mengangkat mitos Urang Bunian tersebut.

Demi mendalami karakter, aktris berusia 25 tahun itu menghadapi sejumlah tantangan tersendiri, salah satunya yakni cara berbicara dengan logat Minangkabau.

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“Aku kan orang Jawa, terus kayak pas aku lihat tuh kebanyakan bukan bahasa yang aku tahu gitu loh. Jadi aku terus-menerus latihan, tapi kok enggak bisa-bisa ya, kayak susah banget,” kata Naura Hakim di kawasan Cawang, Jakarta Timur, pada Senin (10/8).

Aktris yang debut di dunia akting pada 2022 itu harus bekerja keras demi menguasai dialog dengan logat Minangkabau.

Naura Hakim bahkan rela mengulangi berkali-kali pengambilan gambar agar hasil maksimal.

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“Jadi bahkan pas sebelum take pun aku tetap latihan terus-menerus. Terus kalau aku merasa masih kurang, harus diulang-ulang lagi,” ujar perempuan yang memulai karier sebagai model itu.

Selain perihal logat, Naura Hakim juga harus beradaptasi dengan cuaca di lokasi syuting Urang Bunian.