Nawadata Perkuat Inovasi dan Kapabilitas, Bidik Ekspansi ke Pasar Global

jpnn.com, JAKARTA - Nawadata Solutions (Nawadata) berkomitmen memperkuat transformasi bisnis melalui Project, Platform, hingga Software to Intelligence.

Strategi dikatakan sudah menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat kapabilitas dalam menghadirkan solusi teknologi yang semakin relevan dengan kebutuhan pelanggan.

Hal itu diungkapkan langsung oleh CEO Nawadata Johan Peterson di sela acara perayaan ulang tahun ke-11 Nawadata yang digelar di Ballroom Pullman Hotel Central Park, Jakarta beberapa hari lalu.

Dia menyebut selama lebih dari satu dekade, Nawadata tidak hanya membangun produk, tetapi juga kepercayaan hingga teknologi.

"Selama satu dekade pertama, kami memang membangun software. Kami membangun product dan technology. Kami membangun tim. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih penting yang kami bangun: kepercayaan," ujar Johan dalam siaran persnya, Rabu (23/9).

Menurut Johan kepercayaan menjadi fondasi yang tumbuh melalui setiap hubungan, kolaborasi, perjalanan bersama pelanggan, mitra, maupun seluruh insan di dalam perusahaan.

"Inilah yang menjadi kekuatan kami untuk terus bertumbuh dan menghadapi perjalanan di tahun-tahun berikutnya," tuturnya.

Johan juga melihat pengembangan bisnis pada tiga tahapan transformasi, yakni project to product, product to platform, dan software to intelligence memiliki peluang untuk memperluas jangkauan dan kontribusinya melampaui pasar Indonesia.