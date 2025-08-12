menu
Nawakara Hadirkan Command Center Digital

Nawakara Hadirkan Command Center Digital

date 2025-08-12

Nawakara Hadirkan Command Center Digital
PT Nawakara Perkasa Nusantara (Nawakara) menghadirkan layanan keamanan terintegrasi berbasis teknologi, SDM profesional, dan kepatuhan terhadap standar global. Foto dok Nawakara

jpnn.com, JAKARTA - PT Nawakara Perkasa Nusantara (Nawakara), perusahaan Badan Usaha Jasa Keamanan (BUJP) meluncurkan Nawakara Command Center.

Inovasi ini merupakan pusat komando dan kendali digital yang dirancang untuk menghadirkan sistem keamanan yang lebih proaktif, responsif, dan terukur bagi sektor korporat, BUMN, hingga Objek Vital Nasional.

Nawakara Command Center menjadi bukti nyata transformasi digital perusahaan, beralih dari pendekatan keamanan konvensional ke manajemen keamanan cerdas.

Baca Juga:

“Keamanan ini tidak cukup hanya dengan kehadiran fisik. Kita perlu pendekatan yang lebih cerdas, berbasis data, dan real-time,” ujar Deputy CEO & Transformation PT Nawakara Perkasa Nusantara, Satria Djaya Najamuddin.

Karena itu, tambah Satria, pihaknya membangun Nawakara Command Center sebagai pusat kendali terintegrasi yang mampu membaca pola risiko, merespons insiden lebih cepat, dan memberikan laporan transparan kepada klien.

Nawakara Command Center berfungsi sebagai pusat saraf operasional yang mengawasi seluruh aktivitas keamanan secara komprehensif.

Baca Juga:

Melalui aplikasi patroli digital, setiap petugas di lapangan dapat melaporkan situasi secara real-time, lengkap dengan bukti foto atau video, sambil memastikan kepatuhan pada rute patroli.

Untuk situasi genting, menurut Satria, sistem dilengkapi tombol darurat (SOS Button) yang memungkinkan petugas meminta bantuan instan, memicu respons cepat dari pusat komando.

Sejak berdiri pada 1996, Nawakara secara konsisten beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

