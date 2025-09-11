menu
Nawakara Hadirkan Ekosistem Keamanan Terintegrasi Berbasis Teknologi
PT Nawakara Perkasa Nusantara (Nawakara) menghadirkan layanan keamanan terintegrasi berbasis teknologi, SDM profesional, dan kepatuhan terhadap standar global. Foto dok Nawakara

jpnn.com, JAKARTA - PT Nawakara Perkasa Nusantara (Nawakara), perusahaan Badan Usaha Jasa Keamanan (BUJP) meluncurkan Nawakara Command Center.

Inovasi ini merupakan pusat komando dan kendali digital yang dirancang untuk menghadirkan sistem keamanan yang lebih proaktif, responsif, dan terukur bagi sektor korporat, BUMN, hingga Objek Vital Nasional.

Sejak berdiri pada 1996, Nawakara secara konsisten beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Inisiatif strategis yang bertepatan dengan lebih dari 25 tahun pengalaman perusahaan ini dirancang untuk mengubah paradigma keamanan konvensional menjadi sebuah sistem pertahanan yang proaktif, prediktif, dan berbasis data.

Peluncuran ini dilakukan di tengah pesatnya pertumbuhan pasar keamanan di Indonesia.

"Di era di mana ancaman tidak lagi terlihat secara kasat mata, mengandalkan penjagaan konvensional saja tidak cukup. Kita harus selangkah lebih di depan," ujar Satria Djaya Najamuddin, Deputy CEO & Transformation PT Nawakara Perkasa Nusantara.

"Ekosistem Keamanan Terintegrasi yang kami luncurkan ini adalah jawaban Nawakara. Kami tidak hanya menyediakan personel, tetapi juga 'otak' dan 'sistem saraf' digital yang mengkoordinasikan seluruh aspek keamanan, sehingga klien dapat fokus pada pertumbuhan bisnis mereka," imbuhnya.

Pusat dari ekosistem ini adalah Nawakara Intelligent Command Center (NICC), pusat kendali terpadu yang beroperasi 24/7.

Solusi ini memadukan Intelligent Command Center, patroli digital, dan analisis data untuk mengubah pendekatan keamanan dari reaktif menjadi prediktif.

