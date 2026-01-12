Nawakara Perkuat Keamanan Korporasi Dengan Sistem Terintegrasi Real-Time

jpnn.com, JAKARTA - PT Nawakara Perkasa Nusantara (Nawakara) memperkuat ekosistem keamanan terintegrasi dengan menghubungkan Protectify, Nawakara Command Center (NCC), serta AI Analytics untuk CCTV, guna mendorong pengawasan yang lebih proaktif dan operasional yang akuntabel.

Product Solutions Division Head Nawakara, Teguh Wibowo mengungkapkan melalui Protectify, seluruh aktivitas patroli dan pelaporan petugas di lapangan terdigitalisasi dalam alur kerja yang terstruktur.

Petugas dapat melakukan check-in dan check-out, menjalankan rute patroli digital, serta mengirimkan laporan insiden secara real-time melalui perangkat mobile yang dilengkapi foto, lokasi GPS, dan cap waktu.

Seluruh data tersebut terhubung langsung ke pusat kendali untuk dipantau dan ditindaklanjuti.

Protectify juga dilengkapi dengan fitur AI SmileCheck untuk validasi absensi biometrik, serta geofencing guna memastikan kehadiran dan patroli dilakukan sesuai area tugas yang telah ditetapkan.

“Protectify kami rancang agar aktivitas lapangan tidak lagi berbasis asumsi. Klien dapat memantau kehadiran petugas, pelaksanaan patroli, hingga laporan kejadian secara transparan, lengkap dengan bukti serta jejak waktu yang jelas,” ujar Teguh.

Sebagai pusat koordinasi, Nawakara Command Center (NCC) beroperasi selama 24/7 untuk memantau sinyal dari berbagai sistem keamanan, mengoordinasikan patroli digital, serta mengaktifkan respons cepat apabila terjadi insiden.

NCC memonitor berbagai pemicu, seperti panic button, motion sensor, smoke detector, dan door contact, kemudian melakukan verifikasi situasi sebelum menentukan langkah lanjutan, termasuk koordinasi dengan unit respons cepat maupun pihak berwenang jika diperlukan.