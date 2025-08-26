Naysilla Mirdad & Baskara Mahendra Beradu Akting dalam Serial Catatan Hati Seorang Istri

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Naysilla Mirdad dan Baskara Mahendra beradu akting dalam serial fenomenal Catatan Hati Seorang Istri.

Drama rumah tangga sarat konflik yang pernah mencuri perhatian publik dengan ikon 'Hello Kitty' itu, kini dihidupkan kembali melalui sentuhan segar.

Terdiri dari 8 episode dan tayang mulai 22 Agustus di WeTV, Catatan Hati Seorang Istri menyoroti kisah tiga perempuan modern, yakni, Hanna (Naysilla Mirdad), Naomi (Shindy Huang), dan Dini (Amanda Rigby).

Mereka harus menghadapi krisis rumah tangga berbeda-beda, mulai dari perselingkuhan, kekerasan emosional, hingga tekanan sosial untuk menjadi 'istri sempurna'.

Head of Production VISION+, Thaleb Wahjudi mengatakan Serial Catatan Hati Seorang Istri tidak hanya menghadirkan drama, tetapi juga refleksi atas realita yang dialami banyak perempuan.

"Kami ingin menyampaikan pesan bahwa setiap perempuan berhak didengar, berhak bahagia, dan berhak memilih dirinya sendiri. Lewat serial ini, kami juga ingin menekankan pentingnya perempuan saling mensupport satu sama lain, karena kekuatan perempuan sering kali lahir dari solidaritas, persahabatan, dan semangat women empowerment," ujar Thaleb Wahjudi di kawasan Jakarta Pusat, baru baru ini.

Dalam kesempatan yang sama, Country Head WeTV Indonesia, Febriamy Hutapea menilai Catatan Hati Seorang Istri bakal menjadi sebuah tontonan yang tidak hanya relevan bagi sebagian perempuan di Indonesia, tetapi juga memberikan refleksi berharga bagi setiap keluarga.

Dia berharap series tersebut bisa menghadirkan nostalgia kepada para penonton.