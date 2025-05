NBA Playoffs: Belum Menyerah, Petahana Mengamuk di New York

jpnn.com - NEW YORK - Juara bertahan NBA Boston Celtics belum lempar handuk dan mengamuk pada gim ke-3 semifinal NBA Playoffs Wilayah Timur.

Bertandang ke markas New York Knicks di Madison Square Garden, NY, Minggu (11/5) pagi WIB, Celtics menang 115-93.

Kemenangan itu membuat Celtics memperkecil skor pertemuan dengan Knicks menjadi 1-2 (format best of seven).

Celtics yang kalah dua kali saat menjadi tuan rumah, pada gim ke-3 ini tampil dengan penuh rasa percaya diri.

Tembakan-tembakan para bintang Celtics yang bau banget saat bermain di Boston, kini mulai wangi.

Dari 40 percobaan tembakan tiga poin Celtics, 20 di antaranya menjadi poin, yakni lima dari Payton Pritchard, lima dari Jayson Tatum, tiga dari Al Horford, tiga dari Derrick White, dua dari Jaylen Brown, dan dua dari Jrue Holiday.

Pritchard pun menjadi top skor Celtics pada gim tadi dengan 23 poin, disusul Tatum dengan 22 poin.

Sementara itu, dari tuan rumah Knicks, Jalen Brunson menjadi pendulang angka terbanyak, 27 poin.