NCC 2025, Badan Siber Ansor Siap Jadi Hub Anak Muda Jaga Ruang Digital

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Pemuda (GP) Ansor menegaskan komitmennya untuk memperkuat kedaulatan dan keamanan digital nasional dengan menggerakkan anak muda agar aktif menjaga ruang siber Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin dalam kegiatan National Cybersecurity Connect (NCC) 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (29/10).

Menurut Addin, dunia saat ini tengah menghadapi bentuk pertarungan baru yang tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut penguasaan data dan ruang digital.

“Pertarungan hari ini tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik atau energi. Tapi juga soal data — ini yang menjadi konsen kami hari ini,” ujarnya.

Addin menilai, keamanan data, penyebaran narasi tanpa etika dan moral, serta meningkatnya perang siber global merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan digital Indonesia. Karena itu, GP Ansor terus membangun kolaborasi lintas sektor untuk menumbuhkan kesadaran dan ketahanan siber di kalangan masyarakat.

Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui keterlibatan GP Ansor dalam penyelenggaraan National Cybersecurity Connect (NCC) 2025. Ajang ini diselenggarakan oleh PT Naganaya Indonesia Internasional bekerja sama dengan APTIKNAS, ADIGSI, WANTRII, Kementerian Perindustrian RI, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN RI). Tahun ini, NCC mengusung tema “Building Data Security Readiness Towards Economic Resilience.”

“Di NCC 2025 ini, kami hadir bersama pemerintah, swasta, praktisi, dan organisasi kemasyarakatan untuk membangun kesadaran bersama menjaga ruang digital,” tambah Addin.

GP Ansor, melalui *BUMA Quantum Secure* dan *Badan Siber Ansor*, telah menyiapkan langkah konkret dalam menghadapi ancaman siber global. Addin menjelaskan, Badan Siber Ansor akan menjadi *hub* bagi anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk berperan aktif menjaga keamanan dan integritas data nasional.