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Ndarboy dan Happy Asmara Membintangi Film Cidro Asmoro, Tayang 8 Oktober di Bioskop

Ndarboy dan Happy Asmara Membintangi Film Cidro Asmoro, Tayang 8 Oktober di Bioskop
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Konferensi pers Film Cidro Asmoro. Foto: dok. Vision+

jpnn.com, JAKARTA - Cidro Asmoro yang sebelumnya sukses mencuri perhatian penonton lewat format serial, kini siap melangkah ke layar lebar dengan lembaran cerita yang baru.

VISION+ resmi membawa judul populer tersebut untuk menyapa para pencinta film di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026 mendatang.

Mengusung perpaduan genre musikal, drama, dan komedi, film ini dirancang untuk memberikan pengalaman menonton yang ringan, menghibur, sekaligus menyentuh emosi penonton.

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'Virale Heboh, Critane Baper!' menjadi semangat utama film tersebut.

Virale Heboh merepresentasikan keseruan, musik, komedi, dan fenomena viral Prita, sementara Critane Baper membawa penonton lebih dekat pada cerita tentang mimpi, keluarga, persahabatan,dan perjuangan untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah popularitas.

Meskipun hadir dengan kisah yang segar dan bisa dinikmati oleh penonton baru, film ini tetap mempertahankan kentalnya warna Jawa.

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"Kami melihat antusiasme penonton terhadap Cidro Asmoro sebagai series dan ingin membawa semangat itu ke layar lebar dengan cerita yang baru," ujar Deputy CEO VISION+ Clarissa Tanoesoedibjo dalam keterangannya.

"Penonton yang sudah mengikuti series tetap akan menemukan sesuatu yang fresh, sementara penonton baru juga bisa langsung menikmati filmnya. Ada musik, komedi, emosi, dan tentu saja warna Jawa yang kuat di dalamnya."

Cidro Asmoro yang sebelumnya sukses mencuri perhatian penonton lewat format serial kini siap melangkah ke layar lebar dengan lembaran cerita yang baru.

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