Ndarboy Genk dan Arlida Putri Menyatu dalam Bakul Sayur

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ndarboy Genk akhirnya meluncurkan lagu terbaru yang bertitel Bakul Sayur.

Setelah banyak menghadirkan cerita patah hati, dia kali ini membawa sisi yang lebih ringan dan hangat.

Lagu Bakul Sayur bercerita tentang seseorang yang terus bekerja dan berjuang demi orang yang dicintainya.

Ndarboy Genk mengatakan cerita tersebut bukan sekadar imajinasi, tetapi juga dekat dengan perjalanan hidupnya ketika dulu menjalani berbagai pekerjaan untuk bertahan hidup.

Bakul Sayur terinspirasi dari masa ketika Ndarboy Genk berjualan pecel, leker, stiker, dan berbagai macam pekerjaan lainnya.

Pada masa itu, dia ditemani oleh pacar yang kini menjadi istrinya. Pengalaman tersebut kemudian dibawa ke dalam lagu sebagai bentuk semangat untuk para pejuang rupiah, khususnya pelaku UMKM dan siapa pun yang sedang mengejar mimpinya.

“Sampai sekarang saya merasa masih jadi bakul jualan, cuma sekarang jualannya lewat karya dan jasa,” ungkap Ndarboy Genk.

Melalui Bakul Sayur, Ndarboy Genk juga ingin mengajak pendengar melihat cinta dari sisi yang lebih sederhana: bukan tentang status, harta, atau janji manis, tetapi tentang seseorang yang mau menemani ketika sedang jatuh, ikut berjuang, dan membuktikan cintanya lewat tindakan.