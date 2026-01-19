Ndarboy Genk Rilis Tak Kancani, Terinspirasi Spirit Seniman Difabel

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ndarboy Genk merayakan ulang tahun ke-31 dengan merilis lagu terbaru yang bertitel Tak Kancani.

Lagu reflektif dan penuh makna itu sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital sejak 14 Januari 2026.

Tak Kancani bukan ditujukan sebagai selebrasi, melainkan sebagai hadiah untuk menemani pendengar Ndarboy Genk dalam situasi apa pun, terutama saat berada dalam kondisi sulit.

Adapun Tak Kancani merupakan lagu yang lahir dari kegelisahan personal Ndarboy Genk setelah perjumpaan dengan teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta.

Dari sana, dia justru menemukan cermin yang memantulkan ulang cara dirinya memandang hidup dan berkarya.

“Saya sering lihat teman-teman tunanetra ngamen, penghasilannya tidak menentu, tetapi mereka bisa menikmati hidupnya, selalu ceria. Lantas saya melihat diri sendiri yang mungkin masih sering mengeluh. Dari situ saya tersadar tentang spirit dan ketulusan dalam bermusik dan kemudian saya tuangkan ke dalam lagu ini,” kata Ndarboy Genk.

Dalam single Tak Kancani, Ndarboy Genk menggandeng musisi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi.

Dia bersama Fauzi terlibat dalam proses kreatif yang intens. Fauzi bahkan menunjukkan kepiawaian dalam meramu musik dengan banyak memberi masukan soal aransemen musik.