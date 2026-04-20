Ndhank Eks Gitaris Stinky Meninggal Dunia, Sempat Alami Stroke Ringan

Ndhank Eks Gitaris Stinky Meninggal Dunia, Sempat Alami Stroke Ringan

Mendiang Ndhank Surahman Hartono, mantan gitaris Stinky. Foto: Instagram/ndhank_s_hartono

jpnn.com - Mantan gitaris Stinky, Ndhank Surahman Hartono dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (18/4).

Kembaran Ndhank, Edo Surahim mengungkapkan bahwa saudaranya itu sempat menjalani perawatan sebelum mengembuskan napas terakhirnya.

"Itu dirawat baru tiga hari," ujar Edo Surahim saat dihubungi awak media, Minggu (19/4).

Baca Juga:

Dia menuturkan, eks gitaris Stinky itu sempat mengalami stroke ringan.

"Awalnya stroke ringan, terakhir sebelum meninggal pembuluh di otak pecah," kata Edo.

Mendiang Ndhank Surahman Hartono bakal dimakamkan di Manado.

Baca Juga:

Namun mengenai informasi lebih lanjut, Edo mengaku masih menunggu konfirmasi dari istri mendiang Ndhank.

"Si Manado, kapannya saya masih tunggu konfirmasi dari istrinya," tuturnya.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

