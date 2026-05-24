NDOKASIN Siap Tambah Kehebohan Film Warkop DKI Viralin Dong!

jpnn.com, JAKARTA - Film komedi Warkop DKI Viralin Dong! akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Menjelang penayangan, rumah produksi Falcon Pictures merilis teaser video klip OST film Warkop DKI Viralin Dong!, yang berjudul 'NDOKASIN'.

Video klip yang disutradarai oleh Dimas Djay itu menghadirkan energi komedi khas Warkop DKI yang dipadu dengan gaya visual modern yang nyeleneh.

Menariknya, video klip NDOKASIN sekaligus menandai comeback Dimas Djay dalam menyutradarai sebuah video klip.

Dia mengaku sudah sekitar 10 tahun tidak menggarap video klip untuk penyanyi ataupun band.

"Kenapa saya mau kembali menyutradarai video klip Ndokasin ini? Karena saya merasa dekat dengan Warkop DKI. Saya dari dulu sangat ngefans sama Warkop DKI. Dari kecil saya nonton film Warkop," kata Dimas Djay di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (23/5).

Sutradara Tusuk Jelangkung itu kemudian mengungkapkan konsep video klip NDOKASIN.

Demi menghadirkan video klip dengan nuansa 'jadul', Dimas Djay mengaku menggunakan kamera yang terbilang tua pula.