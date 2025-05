Neck Deep Akhirnya Rilis Lagu yang Sudah Lama Tersimpan

jpnn.com, INGGRIS - Band pop-punk asal Britania Raya, Neck Deep melepas lagu terbaru yang berjudul You Should See Me Now.

Dipenuhi semangat pantang menyerah dan energi memberontak, lagu itu memuat semua elemen yang dicintai para penggemar Neck Deep yaitu kejujuran tanpa filter, semangat yang membara, dan sikap penuh tekad yang telah menjadi ciri khas.

Single You Should See Me Now dirilis melalui Hopeless Records dan diproduseri oleh Will Yip yang juga menggarap beberapa lagu dari Turnstile, Movements, dan Tigers Jaw.

Neck Deep meluncurkan You Should Me Now setelah mengumumkan tur bersama The Story So Far yang akan berlangsung musim gugur ini.

Vokalis Neck Deep, Ben Barlow mengungkapkan You Should See Me Now merupakan lagu tentang kerja keras, percaya pada diri sendiri, dan membuktikan bahwa keraguan orang lain tidak menentukan akhir cerita.

"Meski biasanya kami tidak banyak bicara soal pencapaian kami, lagu ini jadi momen yang tepat untuk merayakan semuanya. Mudah-mudahan juga bisa jadi dorongan untuk orang lain yang sedang berjuang," ungkap Ben Barlow, Kamis (22/5).

Menurutnya, lagu You Should See Me Now sebenarnya sudah lama tersimpan.

Lagu tersebut awalnya direncanakan masuk ke album terakhir Neck Deep.