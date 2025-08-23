Negara Arab Mengecam Genosida Israel di Gaza

jpnn.com - ISTANBUL - Negara Arab mengecam genosida Israel di wilayah Gaza, Palestina.

Arab Saudi, Kuwait, Yordania, dan Dewan Kerja Sama Telik (GCC) mengecam Israel atas kejahatan beratnya terhadap warga sipil yang kelaparan di Gaza.

Negara-negara tersebut menyerukan intervensi internasional mendesak setelah kelaparan secara resmi dinyatakan telah terjadi di Gaza.

Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (22/8), Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga sipil di Gaza, dan menggambarkan kelaparan tersebut sebagai “noda pada hati nurani kemanusiaan”.

Kemlu Arab Saudi itu menyatakan bahwa kelaparan, sebagaimana dinyatakan Sistem pemantauan kelaparan global, Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang didukung PBB, merupakan akibat langsung dari kejahatan sistematis militer Israel, termasuk menghalangi bantuan kemanusiaan dan pengusiran paksa warga sipil yang terkepung.

“Kerajaan Arab Saudi menyatakan keprihatinan mendalam menyusul laporan IPC dan pernyataan resmi tentang kelaparan di Gaza,” kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

“Kejahatan yang terus berlanjut tanpa adanya pencegahan ataupun akuntabilitas merupakan aib bagi komunitas internasional,” tambahnya.

Riyadh mengutuk apa yang disebutnya “kejahatan genosida berulang” oleh militer Israel dan menyerukan komunitas internasional, khususnya anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah mendesak guna menghentikan kelaparan dan perang pemusnahan Israel terhadap rakyat Palestina.