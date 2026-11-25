jpnn.com - Rabu, 25 November, pemerintah menjadwalkan pemulangan 140 WNI yang terlibat penipuan daring di Filipina.

Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyebut 15.164 WNI tersangkut kasus penipuan daring sepanjang Januari hingga November 2026.

Jumlah itu lebih dari dua kali lipat angka sepanjang 2025. Dua kabar yang terbit berdekatan tersebut menyampaikan kenyataan serupa.

Negara sedang sibuk menjemput warganya setelah mereka terjerat.

Angka 15.164 bukan sekadar statistik kejahatan. Ia adalah orang, dan banyak di antaranya masih berusia muda.

Di balik setiap angka ada keluarga yang menunggu kabar. Kementerian Luar Negeri pada Oktober 2025 menyebut mayoritas korban perdagangan orang bermodus penipuan daring merupakan Gen Z berpendidikan, sebagian bahkan bergelar S2.

Organisasi Internasional untuk Migrasi memperkirakan pada Juli 2026 hingga 300.000 orang dipaksa bekerja di kompleks penipuan di Myanmar, Kamboja, dan Laos. WNI disebut sebagai salahsatu kelompok korban terbanyak.

Ceritanya tidak sesederhana korban dan penjahat. Seorang diplomat Kementerian Luar Negeri mengakui perubahan pola tersebut dalam diskusi publik di Jakarta pada Februari 2026. Pada awalnya, semua WNI di Kamboja dianggap sebagai korban.