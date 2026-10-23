Negara Blok M Dibanggakan di WCCE 2026, Pramono & Teuku Riefky Bidik Pertumbuhan Ekraf

jpnn.com, JAKARTA - Ada alasan mengapa anak muda Jakarta semakin sering menjadikan Blok M sebagai tujuan akhir pekan.

Dari berburu kuliner viral hingga menikmati musik dan berkumpul bersama teman, kawasan di Jakarta Selatan itu tumbuh menjadi ruang pertemuan bagi berbagai selera dan komunitas kreatif.

Popularitasnya bahkan membuat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bergurau menyebutnya sebagai Republic of Blok M atau “Negara Blok M” .

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“Blok M menjadi salah satu contoh sukses kawasan kreatif anak muda yang terintegrasi dengan jaringan transportasi umum MRT dan TransJakarta,” kata Pramono dalam sesi “Jakarta, Home for The Creatives” pada The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Hotel Kempinksi Jakarta, Jumat (23/10).

Pramono mengaku ingin semangat serupa berkembang di kawasan lain sehingga Jakarta tidak hanya dikenal sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, tetapi juga sebagai rumah bagi insan kreatif serta destinasi acara berskala internasional.

Ambisi ini ditopang oleh kontribusi ekonomi kreatif yang signifikan. Pramono mengungkapkan, sektor tersebut menyumbang lebih dari Rp410 triliun atau sekitar 11 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta.

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“Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas merupakan penggerak penting bagi perekonomian kita,” ujarnya.

Dampak ekonomi itu terlihat dari penyelenggaraan berbagai acara di ibu kota. Pramono menyebut Pestapora di JIExpo Kemayoran dan konser The Weeknd di Jakarta International Stadium (JIS) pada September lalu menghasilkan perputaran ekonomi hampir Rp250 miliar hanya dalam satu akhir pekan.