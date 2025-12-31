Negara Hadir Dalam Sebabak Fenomenologi Natal di Tanah Papua

jpnn.com - Sorong, Papua Barat Daya, bersiap bukan hanya merayakan kelahiran Kristus, melainkan juga menjadi tuan rumah bagi sebuah pertunjukan politik berlapis makna, yang gaungnya menggema jauh melampaui batas-batas Indonesia.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinet dan segenap kepala daerah Indonesia Timur dalam Perayaan Natal Nasional Partai Gerindra di pertengahan Januari (Jumat-Sabtu, 16-17 Januari 2026), merupakan sebuah perayaan nan-momentum.

Sebuah perayaan suci yang terbingkai dalam liturgi Natal, namun dialamatkan ke beragam audiens: masyarakat Papua, elite politik nasional, dan yang tak kalah penting, khalayak internasional yang senantiasa mengawasi situasi dan kondisi Tanah Papua.

Di permukaan, narasi rekonsiliasi dan inklusi dalam sukacita Natal tampak menonjol. Tanah Papua, yang dalam peta mental ingatan kolektif rakyat Indonesia kerap diasosiasikan dengan citra negatif, tiba-tiba menjadi pusat perhatian.

Kehadiran kepala negara pada perayaan Natal perdana pemerintahannya di tanah ini adalah simbol pengakuan yang kuat.

Sebuah upaya mengubah narasi: dari Jakarta sebagai pusat komando yang jauh, menjadi Jakarta sebagai mitra yang hadir dalam momen paling kultural dan religius masyarakat mayoritas Kristen Papua.

Dalam konteks politik pasca-pemilu, ini adalah pesan persatuan yang elegan bagi seluruh anak bangsa di bumi Cenderawasih.

Di balik bingkai keagamaan dan kesatuan nasional, acara ini merupakan puncak gunung es dari sebuah kalkulasi geopolitik yang cermat.