Negara Memanggil, 5 Bintang Persib Terbang ke Jeddah Demi Tiket Piala Dunia
jpnn.com - Lima pemain Persib Bandung tak punya waktu untuk berleha-leha setelah mengalahkan Bangkok United FC dalam lanjutan Grup G AFC Champions League Two (ACL 2), Rabu (1/10/2025).
Sejumlah penggawa Persib harus langsung mengemban tugas negara.
Mereka ialah Beckham Putra, Marc Klok, Eliano Reijnders, dan Thom Haye yang mendapat panggilan Timnas Indonesia. Adapun Frans Putros akan bergabung dengan skuad Irak.
Lima Pemain Persib Berpamitan
Selepas pertandingan melawan Bangkok United, kelimanya berpamitan untuk memperkuat tim nasional masing-masing pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Jeddah, Arab Saudi, pekan depan.
Kebetulan, Indonesia dan Irak tergabung dalam satu grup bersama tuan rumah Arab Saudi.
Empat pemain Persib yang dipanggil Timnas Indonesia langsung terbang ke Jeddah, sementara Putros lebih dahulu menuju Irak.
Jadwal Berat Menanti Timnas Indonesia
Berdasarkan jadwal resmi, Timnas Indonesia akan lebih dahulu menghadapi Arab Saudi di Stadion Raja Abdullah, Jeddah, Kamis (9/10/2025). Tiga hari berselang, Skuad Garuda bakal ditantang Irak di venue yang sama.
Kendati didera kelelahan, gelandang Persib Beckham Putra mengaku antusias bergabung dengan Timnas yang sedang berjuang lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Lima pemain Persib pergi memperkuat Timnas untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026, usai mengalahkan Bangkok United FC.
