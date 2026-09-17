Negara-negara Asia Timur Dominasi Semifinal Basket Putra Asian Games 2026
jpnn.com - Semifinal cabang olahraga basket putra Asian Games 2026 didominasi negara-negara Asia Timur.
Jepang, China, dan Korea Selatan berhasil mengamankan tiket ke babak empat besar.
Jepang melangkah ke semifinal setelah mengalahkan Taiwan dengan skor 85-78.
Akatsuki Five selanjutnya akan berhadapan dengan China yang sebelumnya menundukkan Arab Saudi 87-78.
Korea Selatan juga mencatat kejutan setelah menghentikan langkah Yordania dengan skor 114-80.
Hasil tersebut cukup di luar prediksi karena Korsel tidak diperkuat pemain naturalisasi.
Sementara itu, Yordania yang dilatih Luis Guil memiliki dua pemain naturalisasi, yakni Perrin Buford dan Dar Tucker.
Nantinya, Lee Hyun-jung dan kolega akan menghadapi Iran di semifinal, yang di laga lainnya menang tipis 79-74 atas Bahrain.
Semifinal cabang olahraga basket putra pada ajang Asian Games 2026 didominasi negara asal Asia Timur, Rabu (16/9)
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