Negara-negara Asia Timur Dominasi Semifinal Basket Putra Asian Games 2026

jpnn.com - Semifinal cabang olahraga basket putra Asian Games 2026 didominasi negara-negara Asia Timur.

Jepang, China, dan Korea Selatan berhasil mengamankan tiket ke babak empat besar.

Jepang melangkah ke semifinal setelah mengalahkan Taiwan dengan skor 85-78.

Akatsuki Five selanjutnya akan berhadapan dengan China yang sebelumnya menundukkan Arab Saudi 87-78.

Korea Selatan juga mencatat kejutan setelah menghentikan langkah Yordania dengan skor 114-80.

Hasil tersebut cukup di luar prediksi karena Korsel tidak diperkuat pemain naturalisasi.

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Sementara itu, Yordania yang dilatih Luis Guil memiliki dua pemain naturalisasi, yakni Perrin Buford dan Dar Tucker.

Nantinya, Lee Hyun-jung dan kolega akan menghadapi Iran di semifinal, yang di laga lainnya menang tipis 79-74 atas Bahrain.