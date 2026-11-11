Negaranya Berperang, WNA Rusia & Ukraina Berkolaborasi di RI Mencari Tentara Bayaran

jpnn.com, JAKARTA - Polisi membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jaringan internasional, dengan tersangka Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia dan Ukraina.

Meski negaranya sedang terlibat konflik bersenjata, WNA Rusia dan Ukraina berkolaborasi di Indonesia untuk merekrut warga setempat menjadi tentara bayaran.

"Ada dua pelaku warga negara asing, yaitu warga negara Rusia dan warga negara Ukraina. Kalau di negaranya, mereka saling berperang, tetapi di Indonesia, mereka berkolaborasi mencari warga negara Indonesia untuk bisa direkrut menjadi tentara bayaran yang ada di sana," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu.

Dia menyebutkan dari total enam tersangka yang sudah ditetapkan oleh penyidik, dua di antaranya merupakan WNA dari kedua negara yang tengah berkonflik tersebut, sedangkan empat lainnya merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Kedua WNA itu diduga memanfaatkan celah ekonomi dan jejaring lokal di Indonesia untuk menggaet WNI sebelum dikirim ke area konflik di Rusia. Sejauh ini, kepolisian mencatat sedikitnya 23 WNI telah diberangkatkan oleh sindikat tersebut.

"Mereka yang dalam jaringan ini, yang sudah berangkat sebanyak 23 orang menjadi tentara Rusia di sana. Berdasarkan keterangan keluarga, satu orang dipastikan meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka berat terkena ranjau," kata Nasriadi.

Sindikat tersebut, kata dia, beroperasi lintas daerah di Indonesia, mencakup wilayah Jakarta, Medan, Pemalang, Banyumas, hingga Bali.

"Di lokasi-lokasi tersebut, para pelaku mencari calon korban dengan iming-iming tertentu sebelum diproses keberangkatannya ke luar negeri," ujar Nasriadi.