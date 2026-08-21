menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Timur Tengah » Negosiasi Buntu, Trump Sebut Iran Tak Punya Pemimpin Definitif

Negosiasi Buntu, Trump Sebut Iran Tak Punya Pemimpin Definitif

Negosiasi Buntu, Trump Sebut Iran Tak Punya Pemimpin Definitif
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/REUTERS/Tom Brenner

jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan negosiasi dengan Iran menjadi rumit karena banyak tokoh pemimpin Iran telah tewas.

"Sebagian dari masalahnya adalah begitu banyak pemimpin yang telah tiada. Tidak mudah untuk mencapai kesepakatan. Tak ada yang tahu siapa yang memimpin," kata Trump kepada Michael Cohen di 77 WABC.

Pada Rabu (19/8), Trump mengumumkan dimulainya operasi ekonomi terhadap Iran dan menyerukan kepada sekutu-sekutunya untuk bergabung dengan AS.

Baca Juga:

Kementerian Luar Negeri Iran pada Kamis menyebut langkah tersebut sebagai "terorisme ekonomi".

Pada serangan 28 Februari lalu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas. Setelah kematiannya, putranya, Mojtaba Ali Khamenei, telah terpilih sebagai pemimpin baru tertinggi Iran.

Namun, Mojtaba belum pernah tampil di depan publik sejak pengangkatannya sebagai pemimpin tertinggi. Namun, dia telah mengeluarkan beberapa pernyataan kepada rakyat Iran yang dipublikasikan media resmi Iran. (ant/dil/jpnn)

Baca Juga:

Pada Rabu (19/8), Trump mengumumkan dimulainya operasi ekonomi terhadap Iran dan menyerukan kepada sekutu-sekutunya untuk bergabung


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI