NEKAROMA Perkuat Kolaborasi Industri Atsiri di KNMA XIII Manado 2025

jpnn.com, MANADO - PT Natura Perisa Aroma (NPA) melalui merek NEKAROMA berpartisipasi dalam rangkaian Konferensi Nasional Minyak Atsiri (KNMA) XIII yang digelar di Manado, Sulawesi Utara, pada 26–28 Oktober 2025.

Partisipasi ini menjadi wujud nyata komitmen NPA dalam memperkuat daya saing industri atsiri nasional melalui riset, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.

“KNMA adalah ruang penting bagi seluruh stakeholder untuk membangun sinergi yang berkelanjutan. Kami percaya kekuatan industri atsiri terletak pada kolaborasi dari hulu ke hilir — dari petani hingga pelaku bisnis,” ujar Billy Laurence, Managing Director PT Natura Perisa Aroma.

KNMA XIII Manado 2025 diikuti oleh berbagai perusahaan dari seluruh Indonesia, serta melibatkan pemerintah daerah, universitas, asosiasi profesi, dan komunitas petani penyuling atsiri.

Acara ini dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dan menghadirkan beragam pembicara dari kalangan pemerintah, pelaku industri, hingga akademisi.

Bagi NEKAROMA, keikutsertaan di KNMA XIII bukan sekadar menampilkan produk, melainkan juga menegaskan filosofi yang diusungnya: “Mewangikan dunia dengan kearifan alam Indonesia”.

Dengan bahan baku alami dari berbagai wilayah Indonesia dan proses produksi yang berorientasi pada keberkelanjutan, NEKAROMA berupaya menunjukkan bahwa kualitas global dapat tumbuh dari potensi lokal.

“Kami ingin terus berperan aktif dalam memperkuat ekosistem atsiri Indonesia, tidak hanya dari sisi produk, tetapi juga dengan menciptakan nilai tambah yang dirasakan oleh petani dan komunitas lokal,” tambah Billy.(chi/jpnn)