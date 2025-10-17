Nekat Bikin Konten Lompat dari Jembatan ke Sungai Gung, 2 Bocah di Tegal Hilang

menu
Dua bocah tak bisa berenang membuat konten melompat dari jembatan ke Sungai Gung Tegal. FOTO: Source for JPNN.com.

jpnn.com, TEGAL - Dua remaja dilaporkan hilang setelah nekat melompat ke Sungai Gung dari atas jembatan di Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, pada Kamis (17/10) sore.

Aksi tersebut diduga dilakukan untuk membuat konten video, tetapi berakhir tragis karena keduanya tidak bisa berenang.

Konten video dua bocah melompat dari jembatan itu viral di media sosial.

Kedua korban diketahui bernama Septian Wahyu R (16), warga Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat dan Nata Qolbi Hidayat (16), warga Panggung, Kecamatan Tegal Timur.

Hingga Jumat (18/10) pagi, keduanya belum ditemukan meski proses pencarian telah dilakukan oleh tim SAR gabungan.

Menurut keterangan teman korban, saat itu mereka berlima berencana membuat konten melompat dari atas jembatan ke sungai.

Septian dan Nata menjadi pemeran utama, sementara tiga teman lainnya merekam dari tepi sungai.

Namun, setelah terjun, kedua korban tampak kesulitan mengapung dan terseret arus deras.

Aksi nekat bikin konten lompat dari jembatan Sungai Gung Tegal, dua bocah hilang terbawa arus.

