Nekat Dua Pelajar SMA Acungkan Samurai ke Polisi

jpnn.com, BANDUNG - Polisi menangkap dua remaja berstatus pelajar SMA berinisial ZA dan AAS yang diduga mengacungkan senjata tajam jenis samurai ke arah petugas saat hendak diamankan di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (26/9).

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin membenarkan penangkapan tersebut.

Dia mengatakan kedua remaja diamankan setelah sepeda motor yang mereka kendarai terjatuh saat dikejar petugas di Jalan Nias.

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“Kami telah mengamankan dua orang terduga pelaku geng motor yang sempat mengacungkan senjata tajam jenis samurai kepada petugas kami di lapangan,” ujar Asep di Bandung, Minggu.

Asep menjelaskan kejadian tersebut bermula ketika Tim Prabu 3 menerima laporan masyarakat melalui layanan Call Center mengenai aksi pelemparan botol oleh sekelompok pengendara motor di kawasan Jalan Karapitan.

Petugas kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Namun, kelompok pengendara motor tersebut kembali ke titik awal pelemparan dan diduga melakukan perlawanan ketika melihat kedatangan polisi.

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Menurut Asep, kedua remaja tersebut kemudian mengacungkan sebilah samurai ke arah petugas saat mengendarai sepeda motor. Polisi selanjutnya melakukan pengejaran untuk menghentikan mereka.

Pengejaran berlangsung hingga Jalan Nias yang masuk wilayah hukum Polsek Sumur Bandung. Pelarian kedua remaja tersebut terhenti setelah sepeda motor yang dikendarai hilang kendali dan menabrak pagar Sekogar.