menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Nekat, Elf Bawa Kernet di Atap Mobil Saat Melintasi Tol Purbaleunyi

Nekat, Elf Bawa Kernet di Atap Mobil Saat Melintasi Tol Purbaleunyi

Nekat, Elf Bawa Kernet di Atap Mobil Saat Melintasi Tol Purbaleunyi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rekaman video yang memperlihatkan aksi berbahaya Elf yang mengangkut kernet di atap mobil saat sedang melaju di Tol Purbaleunyi, Bandung, Minggu (4/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Aksi berbahaya dilakukan pengendara angkutan umum Elf saat melintas di Tol Purbaleunyi, Kota Bandung pada Minggu (4/1/2026) siang.

Dalam kejadian tersebut, mobil Elf mengangkut penumpang di atap mobil.

Video kejadian itu viral di media sosial, sehingga banyak warganet yang menyayangkan aksi yang dilakukan oleh dua orang pria tersebut.

Baca Juga:

Dalam video, kedua orang itu tampak santai tiduran di atap mobil.

Selain itu, Elf juga membawa banyak barang bawaan di atap kendaraannya. Terdapat sejumlah dus yang tersusun rapi dan kedua orang itu posisinya ada di belakang tumpukan barang-barang itu.

Informasi kejadian tersebut telah dikonfirmasi oleh Kanit PJR Tol Cileunyi AKP Dasep Rahwan.

Baca Juga:

Dia mengatakan bila kejadian yang viral di media sosial itu sudah ditangani oleh pihaknya.

"Betul, infonya sudah dikeluarkan dan diturunkan di Mohammad Toha oleh petugas Patroli," kata AKP Dasep saat dikonfirmasi.

Aksi berbahaya Elf angkut kernet dan barang di atap mobil saat melaju di Tol Purbaleunyi viral di medsos. Polisi langsung menindak pengemudi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI